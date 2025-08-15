Plusieurs produits Apple ont le droit aujourd’hui à des promotions. Cela concerne l’iPhone 16e, l’Apple Watch Series 10 et le MacBook Air avec la puce M4.

Des promos iPhone, Apple Watch et MacBook

Chez Rakuten, l’iPhone 16e avec 128 Go de stockage est au prix de 549,99 euros, mais il est possible de tomber à 529,99 euros en appliquant le code promo APP20. Celui permet d’avoir 20 euros de réduction. Attention toutefois : c’est valable aujourd’hui (15 août) et il faut passer par l’application de Rakuten pour en profiter.

Dans le même temps, il est possible d’avoir l’Apple Watch Series 10 à partir de 323,99 euros. Le prix d’origine est de 343,99 euros, mais le code promo APP20 permet là encore d’avoir 20 euros de réduction. Il faut une nouvelle fois passer par l’application.

Enfin, il y a le MacBook Air M4 vendu sur Rakuten par Darty qui est au prix de 999 euros. Mais en utilisant le code promo APP80 depuis l’application, vous bénéficiez de 80 euros de remise, ce qui permet d’avoir l’ordinateur portable pour 919 euros.

À noter que les codes promo APP20 pour 20 euros de remise et APP80 pour 80 euros de remise ne sont pas spécifiques à Apple. Vous pouvez les utiliser pour d’autres produits sur le site de Rakuten. Le premier peut être utilisé pour toute commande d’un minimum de 159 euros, tandis que le second est valable sur les produits coûtant au moins 899 euros.