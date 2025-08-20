Apple se retirerait complètement de son partenariat avec la Major League Baseball (MLB). Cette décision met fin aux espoirs d’une expansion de la couverture des matchs du dimanche et compromet l’avenir de Friday Night Baseball, à savoir la diffusion des rencontres le vendredi.

La fin du baseball sur Apple TV+

Jusqu’à récemment, Apple était considéré comme un favori pour décrocher les droits de diffusion des matchs du dimanche de la MLB, en plus de son contrat existant pour le Friday Night Baseball. Ce programme, lancé en 2022 via un contrat de sept ans d’une valeur de 85 millions de dollars par an, permet aux abonnés d’Apple TV+ de regarder deux matchs hebdomadaires le vendredi. Cependant, Kendall Baker de Yahoo Sports indique qu’Apple aurait finalement choisi de mettre un terme à cette collaboration, y compris pour le Friday Night Baseball.

Bien que le contrat courait jusqu’en 2029, Apple disposerait d’une clause de sortie anticipée et la société l’aurait activée. L’annonce officielle serait imminente.

NBC/Peacock récupérerait les matchs du vendredi soir précédemment diffusés par Apple, tout en s’adjugeant les droits exclusifs pour le Sunday Night Baseball et les matchs de Wild Card. Netflix, de son côté, s’emparerait des droits du Home Run Derby, tandis qu’ESPN rachèterait MLB.TV, le service de streaming de la ligue.

Ces changements, qui devraient prendre effet à partir de la saison 2026, marquent une redistribution majeure des droits de diffusion de la MLB, après la fin anticipée en février 2025 du contrat d’ESPN, d’une valeur annuelle de 550 millions de dollars.

Quel avenir pour Apple dans le streaming sportif ?

Ce retrait soulève des questions sur l’engagement d’Apple dans le streaming sportif. Outre le Friday Night Baseball, le fabricant propose le MLS Season Pass, un contrat de dix ans courant jusqu’en 2032 pour la compétition de football en Amérique du Nord, mais avec une option de sortie anticipée.

Apple est également en discussions pour acquérir les droits de diffusion de la Formule 1 aux États-Unis, bien que d’autres prétendants soient en lice. Comme le montre son historique, Apple explore souvent des opportunités avec des ligues sportives, comme la NFL (football américain) pour le Sunday Ticket ou la conférence Pac-12 (sport universitaire), sans toujours conclure. Cette prudence pourrait refléter une stratégie sélective, privilégiant des partenariats à fort impact plutôt qu’un engagement tous azimuts dans le sport.

Avec ces bouleversements, les fans de baseball devront s’adapter à une nouvelle répartition des diffusions sur plusieurs plateformes, tandis qu’Apple semble redéfinir ses ambitions dans le domaine du streaming sportif.