Le fabricant chinois de smartphones Vivo a lancé son premier casque de réalité mixte, le Vivo Vision, lors d’un événement en Chine, marquant son entrée sur le marché des technologies immersives. Le produit, aperçu pour la première fois en mars, est plus que similaire à l’Apple Vision Pro, mais il dispose de quelques atouts, notamment son prix.

Un design inspiré du Vision Pro, mais plus léger

Le Vivo Vision adopte des éléments de design similaires à l’Apple Vision Pro : une visière en verre incurvé, des caméras orientées vers le bas, des joints lumineux en tissu amovibles en quatre tailles, huit options de rembourrage en mousse, une sangle arrière et une batterie externe en aluminium reliée par un câble tressé. Cependant, à 398 grammes, il est nettement plus léger que l’Apple Vision Pro (650 g) et 26 % plus compact que la moyenne du secteur, selon Vivo, offrant un confort accru pour un usage prolongé.

Le casque dans sa version Explorer Edition intègre également un suivi oculaire précis à 1,5 degré et un champ de profondeur de 26 degrés pour une navigation par gestes, rivalisant avec les standards haut de gamme.

De plus, le Vivo Vision se distingue par ses écrans micro-LED 8K, offrant une définition de 3 840 × 3 552 pixels par œil, légèrement supérieure à ce que propose l’Apple Vision Pro, et un champ de vision panoramique de 180 degrés. Tournant avec la puce Qualcomm Snapdragon en 4 nm, le casque promet des performances de pointe. Il fonctionne sous OriginOS Vision, le système d’exploitation maison de Vivo pour la réalité mixte, avec une latence ultra-faible de 13 ms.

Parmi ses fonctionnalités, on note l’enregistrement de vidéos 3D, de photos spatiales et un son spatial, ainsi qu’un mode cinéma immersif équivalent à un écran de 120 pouces. L’intégration avec les smartphones Vivo, notamment le X200 Ultra, permet de transformer des clichés panoramiques en contenus vidéo spatiaux.

Une concurrence face à Apple et Meta

Le Vivo Vision entre dans un marché compétitif où l’Apple Vision Pro et le Meta Quest 3 dominent, avec le Project Moohan de Samsung attendu prochainement. Son prix attractif et ses caractéristiques pourraient bousculer le segment haut de gamme, particulièrement en Asie, où Vivo bénéficie d’une forte présence avec plus de 500 millions d’utilisateurs dans 60 pays. Cependant, l’absence de détails sur le système d’exploitation limite les comparaisons directes avec ses rivaux.

Pendant ce temps, Apple prépare une version améliorée de son Vision Pro avec une puce M5, attendue pour la fin 2025, qui se concentrera sur le confort sans modifications majeures du design.

Prix et disponibilité

Le Vivo Vision est proposé à environ 10 000 yuans (1 197 euros), soit bien en dessous des 3 999 euros de l’Apple Vision Pro, ce qui en fait une alternative « abordable » pour le marché chinois.

Les précommandes sont ouvertes, mais le casque n’est pour l’instant disponible qu’en Chine via des zones d’expérience en magasin, où les utilisateurs peuvent tester ses fonctionnalités et fournir des retours pour optimiser le produit. Vivo n’a pas confirmé de lancement international.