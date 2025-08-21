Google a organisé sa conférence pour présenter les différents Pixel 10 et le groupe a en profité pour tacler Apple à plusieurs reprises. Il y a notamment eu des tacles pour l’intelligence artificielle.

Quelques tacles de Google visant Apple

Google a ainsi lancé des piques à Apple, indiquant que le fabricant d’iPhone a eu des « promesses non tenues ». C’est en lien direct avec Apple Intelligence et tout particulièrement le retard du nouveau Siri. « Il y a eu beaucoup d’attente à ce sujet, et franchement, beaucoup de promesses non tenues aussi. Mais Gemini est une véritable révolution. Nous avons les meilleurs modèles, nous avons le meilleur assistant IA et cela signifie que cela peut vous apporter énormément d’aide sur votre téléphone », a déclaré Rick Osterloh, responsable des produits et services chez Google.

Le dirigeant a également souligné que les Pixel ont été les premiers smartphones à intégrer une détection d’accident. Ce fut en place dès 2019. Pour sa part, Apple a proposé ce système avec les iPhone 14 en 2022.

Adrienne Lofton, une vice-présidente de Google, a également taclé le côté fermé d’Apple. Elle a indiqué que « certaines entreprises » offrent peu de libertés, tandis qu’Android est « la plateforme la plus ouverte conçue pour offrir une véritable liberté de choix ».

Il y a ensuite eu la présentation de Pixelsnap, qui est le même système que MagSafe chez Apple pour la recharge sans fil, en lien avec le système Qi2. Adrienne Lofton a noté que les Pixel 10 « fonctionnent parfaitement avec tous vos accessoires Apple MagSafe ». L’animateur Jimmy Fallon, présent lors de l’évènement, s’est alors amusé « du mot commençant par A » lors de la conférence Google. Adrienne Lofton a alors indiqué que Google est confiant dans ses produits : « Nous aimons tout le monde dans le milieu, donc nous pouvons citer le nom de n’importe qui sur cette scène ».

Le cas du RCS et des bulles vertes

Enfin, la vice-présidente a parlé du cas des bulles de conversations vertes dans l’application Messages, même à l’époque où le RCS existe :