Oppo a tenu à réagir après la plainte d’Apple qui accuse le fabricant chinois de vols de secrets industriels en ce qui concerne l’Apple Watch. C’est en lien avec un ancien employé.

Une plainte d’Apple pour vol de secrets sur l’Apple Watch

Petit rappel des faits : Apple a déposé une plainte devant un tribunal de Californie du Nord contre Chen Shi, un ancien employé. Il occupait le poste d’architecte des systèmes de capteurs de janvier 2020 à juin 2025 et avait accès à des informations confidentielles précieuses, notamment sur la conception, la documentation de développement, les spécifications internes et la feuille de route des produits de l’Apple Watch.

Apple affirme que Chen Shi a prétendu quitter le fabricant d’iPhone pour retourner en Chine afin de s’occuper de ses parents âgés, sans préciser au passage qu’il avait accepté un poste chez Oppo. Toutefois, Apple assure que, peu avant son départ, il a collecté des documents sensibles. Il aurait notamment assisté à de nombreuses réunions individuelles avec des membres de l’équipe technique de l’Apple Watch pour se renseigner sur leurs travaux de recherche et développement en cours.

Il aurait téléchargé 63 fichiers depuis un dossier sécurisé d’Apple sur le service de stockage Box, les transférant ensuite sur une clé USB. Après cela, il aurait effectué des recherches sur la manière d’effacer un MacBook et de vérifier si l’ouverture d’un fichier sur un disque partagé pouvait être détectée.

La réponse d’Oppo

Aujourd’hui, un porte-parole d’Oppo a fait la déclaration suivante à MacRumors :

Nous avons pris connaissance de la récente plainte déposée par Apple en Californie et avons examiné attentivement les allégations contenues dans la plainte d’Apple. Nous n’avons trouvé aucune preuve établissant un lien entre ces allégations et le comportement de l’employé pendant son emploi chez Oppo. Oppo respecte les secrets industriels de toutes les entreprises, y compris Apple, et Oppo n’a pas détourné les secrets industriels d’Apple. Oppo coopérera activement avec la procédure judiciaire et nous sommes convaincus que des procédures judiciaires équitables permettront de clarifier les faits.

Pour sa part, Apple a demandé une injonction pour interdire à Oppo et à Chen Shi d’utiliser ou de divulguer ses secrets commerciaux. L’entreprise réclame également des dédommagements, des dommages punitifs et le remboursement des frais d’avocats.