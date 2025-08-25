Apple pourrait relancer l’idée d’une coque bumper pour son iPhone 17 Air, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Ce type d’accessoire, qui rappelle celui lancé pour l’iPhone 4 en 2010, protégerait uniquement les bords du smartphone, laissant son dos découvert.

Un retour du bumper pour protéger l’iPhone 17 Air

Fabriqué en caoutchouc, ce bumper offrirait une protection contre les chutes et les rayures tout en préservant l’esthétique épurée du smartphone. Avec un iPhone 17 Air attendu pour son design ultra-fin, une coque classique pourrait alourdir son allure. Un bumper représenterait ainsi un compromis pour les utilisateurs souhaitant allier protection et finesse.

Ce choix rappelle l’histoire mouvementée de l’iPhone 4, où Apple avait fini par offrir gratuitement des bumpers à ses clients pour résoudre le problème d’Antennagate. Ce souci, lié à une réception cellulaire instable lorsque les bandes d’antenne du téléphone étaient couvertes par la main de l’utilisateur, avait marqué les esprits à l’époque.

L’iPhone 17 Air, prévu pour septembre, se distinguera par son profil particulièrement mince (avec une épaisseur de 5,5 mm selon les rumeurs), une caractéristique qui pourrait dissuader certains utilisateurs d’opter pour des coques traditionnelles trop épaisses. Le bumper, en enveloppant uniquement les contours, préserverait l’élégance du design tout en offrant une protection.

Un étui batterie en complément

En parallèle, selon une fuite remontant au printemps, Apple planifierait également une coque-batterie pour l’iPhone 17 Air, destinée à prolonger l’autonomie du smartphone. Ce serait un retour notable, puisque la dernière coque-batterie d’Apple remonte aux iPhone 11. Par la suite, l’entreprise a proposé une batterie externe MagSafe pour les iPhone 12 et modèles ultérieurs, mais ce produit a depuis été abandonné.

Lors de tests internes, Apple a constaté que seulement 60 % à 70 % des utilisateurs pourraient utiliser l’iPhone 17 Air toute une journée sans recharge, contre 80 % à 90 % pour les autres modèles d’iPhone