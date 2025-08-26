Un tribunal régional de Francfort vient de juger que la revendication d’Apple concernant la neutralité carbone de l’Apple Watch est infondée et enfreint la législation allemande sur la concurrence. Cette décision fait suite à une plainte déposée par l’organisation Deutsche Umwelthilfe (DUH), plainte qui dénonce une publicité trompeuse. Selon le tribunal, le projet de compensation mis en place par Apple, consistant à planter des eucalyptus au Paraguay sur des terres louées jusqu’en 2029, ne garantit pas la pérennité de l’initiative, car 75 % de la superficie concernée est contractée uniquement jusqu’à cette date. Le directeur général de la DUH, Jürgen Resch, estime donc qu’« Apple donne faussement l’impression que ses Apple Watch, annoncées comme neutres en CO₂, ont un bilan carbone équilibré. » Ce dernier ajoute que cette promesse induit les consommateurs en erreur, car elle repose sur un système de compensation carbone inefficace.

Apple n’a pas encore commenté cette décision, mais elle dispose de la possibilité de faire appel. Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de contestations concernant les allégations de neutralité carbone d’Apple. En février 2025, un groupe d’utilisateurs de l’Apple Watch Series 9, de l’Apple Watch SE et de l’Apple Watch Ultra 2 a déposé une plainte en Californie, pour des motifs similaires à la plainte allemande. En réponse à ce jugement – qui au passage interdit désormais à Apple d’invoquer la « neutralité carbone » pour son Apple Watch – Apple a réagi de façon pour le moins mitigée : « Nous sommes fiers de nos produits neutres en carbone, qui résultent d’innovations de pointe en matière d’énergie propre et de conception à faibles émissions. »