Apple a tenu à prendre la parole au sujet de la neutralité carbone de ses Apple Watch après avoir fait l’objet d’une plainte aux États-Unis. Des clients ont poursuivi le fabricant en justice, l’accusant d’avoir menti sur ses engagements de réduction d’émissions de gaz à effet de serre concernant les Apple Watch Series 9, SE et Ultra 2 lancées en septembre 2023.

Dans une déclaration à 9to5Mac, un porte-parole d’Apple indique :

Nous sommes fiers de nos produits neutres en carbone, qui sont le résultat d’une innovation de pointe dans le domaine des énergies propres et d’une conception à faible émission de carbone. Nous avons considérablement réduit les émissions de l’Apple Watch de plus de 75 % et nous investissons de manière significative dans des projets naturels visant à éliminer des centaines de milliers de tonnes de carbone de l’air. Cette innovation et ces progrès sont importants pour nous et pour la planète, c’est pourquoi nous détaillons notre travail de manière visible et transparente pour nos utilisateurs.