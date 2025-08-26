Apple poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées en intelligence artificielle. The Information révèle que l’entreprise privilégie les rachats de « petite envergure » pour booster ses capacités en IA, même si Tim Cook a récemment indiqué que la société est « très ouverte aux fusions-acquisitions qui accélèrent notre feuille de route ». Cependant, des discussions internes persistent autour de Perplexity et de la start-up française Mistral.

Une préférence pour les acquisitions modestes

Apple informe ses banquiers de sa volonté de se concentrer sur des « petites affaires en IA ». Cette tactique s’inscrit dans une tradition de l’entreprise, qui évite les surcoûts et privilégie l’intégration d’équipes réduites plutôt que des rachats géants. Le processus d’acquisition chez Apple est bien rodé : il met l’accent sur l’évaluation des talents et des technologies sans excès financiers pour éviter de payer trop cher une équipe ou une société. Par exemple, Apple a réalisé plus de 30 acquisitions en IA en 2023, surpassant Google, Meta ou Microsoft, mais sans viser les mastodontes.

Tim Cook a récemment réaffirmé cette ouverture, déclarant que l’IA est « l’une des technologies les plus profondes de notre époque » et qu’elle impactera tous les appareils de manière significative. Pourtant, cette flexibilité n’a pas encore abouti à des deals majeurs, comme l’a montré le rejet passé de propositions pour Netflix et Tesla par Tim Cook lui-même.

Eddy Cue, responsable des services chez Apple, est le plus fervent défenseur des grandes acquisitions en IA. Il a déjà plaidé pour des rachats ambitieux, mais ses idées ont été bloquées par Tim Cook. Eddy Cue voit une façon rapide d’accélérer le développement. À l’opposé, Craig Federighi, vice-président d’iOS et de macOS, reste sceptique. Il estime que son équipe peut surmonter le déficit en IA d’Apple par un développement interne, sans recourir à des achats massifs. Cette divergence interne reflète les tensions autour de la stratégie IA, avec des retards notables du nouveau Siri repoussé à 2026.

Perplexity et Mistral intéressent Apple

Mistral et Perplexity reviennent souvent dans les discussions internes chez Apple. Perplexity excelle dans la recherche IA en utilisant des modèles d’OpenAI et d’autres. Il pourrait remplacer Google comme moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, surtout si l’accord actuel entre Apple et Google (évalué à 20 milliards de dollars par an) est menacé par les régulateurs antitrust.

La start-up française Mistral est vue comme un acteur plus modeste avec ses propres modèles et une expertise en systèmes innovants. Alignée sur les priorités d’Apple en matière de confidentialité et d’IA responsable, elle pourrait offrir un bon rapport qualité-prix. Des discussions ont eu lieu, potentiellement pour accélérer le développement de Siri ou d’autres fonctionnalités. Ces deux options pourraient ajouter du talent et des technologies, aidant Apple à combler son retard face à des rivaux comme Google ou Samsung.

Une refonte de Siri avec des partenaires externes

Au-delà des acquisitions, Apple organise une sorte de compétition interne entre son équipe IA maison et des fournisseurs tiers pour la refonte de Siri. Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT) et Google (Gemini) sont impliqués. Apple teste des versions de ces modèles sur son cloud (Private Cloud Compute) pour évaluer leur performance. Cette approche pourrait voir Siri s’appuyer sur des modèles externes, marquant un virage majeur par rapport aux Apple Foundation Models (AFM).

De son côté, Craig Federighi insiste sur la qualité, notant que les retards viennent d’une refonte pour une intégration plus profonde. Apple pourrait combiner ses modèles internes pour les tâches basiques avec des modèles externes pour les requêtes complexes, tout en maintenant la confidentialité via ses serveurs sécurisés.