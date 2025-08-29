Apple TV+ accueille KPOPPED, une émission musicale en huit épisodes qui voit s’affronter des stars lors de battles de chansons où les chorégraphies seront reines. L’émission est présentée par PSY, l’icône sud-coréenne mondialement connue grâce au méga tube Gangnam Style, et Megan Thee Stallion, triple lauréate des Grammy Awards, qui est également productrice exécutive du programme. Aux côtés de ces deux artistes, on trouve aussi les producteurs Lionel Richie et Miky Lee. Le show consiste donc en des battles opposant des des figures majeures de la scène K-pop (101, Black Pink, Ateez, STAYC, Kep1er, ITZY, Blackswan, JO1, etc.) et de la pop occidentale (les Spice-Girls, Boyz II Men, Eve, Kesha, Kylie Minogue, TLC, Taylor Dayne, etc…). Dans le détails, ce sont des duos d’artistes k-pop et pop qui affrontent d’autres duos du même type sur des morceaux populaires.

Chaque épisode est bien sûr l’occasion de mettre en avant les entrainements « avant-battle », entrainements d’autant plus difficiles que les groupes de k-pop sont réputés pour leurs chorégraphies taillées au millimètre. Les huit épisodes de l’émission sont tous disponibles sur Apple TV+ dès aujourd’hui.