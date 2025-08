Apple TV+ a dévoilé il y a quelques heures le premier trailer de « KPOPPED », une émission musicale en huit épisodes qui verra s’affronter des stars lors de battles de chansons plus ou moins spectaculaires. Le programme met à l’affiche PSY, l’icône sud-coréenne mondialement connue grâce au méga tube Gangnam Style, et Megan Thee Stallion, triple lauréate des Grammy Awards, qui est également productrice exécutive sur le programme. Aux côtés de ces deux artistes, qui se chargent de la présentation de l’émission, les producteurs Lionel Richie et Miky Lee orchestrent un show réunissant des figures majeures de la scène K-pop (101, Black Pink, Ateez, STAYC, Kepler, etc.) et de la pop occidentale (les Spice-Girls, Boyz II Men, Eve, Kesha, Kylie Minogue, TLC, etc…).



Tournée à Séoul, cette série musicale promet des reprises dynamiques et inattendues de tubes emblématiques ainsi que des chorégraphies complexes (à défaut d’être toujours très originales) portées par des duos inédits formés de stars internationales et d’idoles coréennes. L’ensemble des épisodes de KPOPPED sera diffusé dans le monde entier à partir du vendredi 29 août sur Apple TV+. Gageons que les amateurs de K-Pop – ils sont nombreux – vont forcément cocher cette date sur leur calendrier.