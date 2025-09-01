L’iPhone 12 avait fait parler de lui en 2023, lorsque l’Agence nationale des fréquences (ANFR) avait déclaré que le smartphone d’Apple avait un dépassement d’ondes (DAS). L’affaire est depuis réglée, mais la Commission européenne vient de réagir à ce dossier.

L’iPhone 12 et son dépassement d’ondes

Tout a commencé le 12 septembre 2023, jour de keynote d’Apple avec la présentation des iPhone 15, où l’ANFR avait annoncé interdire la vente d’iPhone 12 en France à cause d’un dépassement d’ondes (DAS). Le DAS permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Les mesures de l’ANFR ont révélé des valeurs de DAS « membre » — c’est-à-dire un téléphone tenu à la main ou dans une poche de pantalon — dépassant les limites des normes en vigueur dans le cas de l’iPhone 12. C’était 5,74 W/kg, là où la limite est de 4 W/kg.

Apple a ensuite proposé la mise à jour iOS 17.1, ce qui a permis d’avoir un DAS « membre » de 3,94 W/kg. De fait, le téléphone respectait les normes pour les ondes puisqu’il ne faut pas dépasser 4 W/kg. Cela a permis à Apple de remettre le smartphone en vente en France.

Aujourd’hui, l’ANFR relate que la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne une décision confirmant ses mesures prises en 2023. Ainsi, la Commission confirme la validité des démarches de l’ANFR et invite les autres pays de l’Union européenne à adopter des mesures appropriées par rapport au DAS de l’iPhone 12.

La réaction d’Apple

Dans un communiqué transmis à iPhoneAddict après la publication de cet article, Apple indique :