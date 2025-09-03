À l’approche de la keynote d’Apple du 9 septembre, de nouvelles fuites détaillent des avancées pour les iPhone 17 Pro et Pro Max. Ces modèles auront des améliorations au niveau de l’écran, de la gestion thermique et de l’autonomie, si l’on en croit le leaker Instant Digital sur Weibo.

Du mieux pour l’écran, l’autonomie et la température

Les iPhone 17 Pro et Pro Max auraient des écrans à la luminosité accrue, idéale pour une utilisation prolongée en plein soleil. À titre de comparaison, les iPhone 16 Pro et Pro Max affichent une luminosité standard de 1 000 nits, 1 600 nits pour le HDR et un pic de 2 000 nits en extérieur, mais cette intensité chute rapidement en raison de contraintes thermiques. Les nouveaux modèles maintiendront une luminosité élevée plus longtemps, offrant une meilleure visibilité sous des conditions exigeantes.

Aussi, grâce à une architecture thermique repensée, les iPhone 17 Pro réduiront les chutes de fréquence d’images lors de sessions de jeux intensifs. Les ralentissements et lags deviendront moins fréquents, améliorant l’expérience utilisateur. De plus, les performances en enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde s’amélioreront, même dans les lieux où il faut très chaud (comme sous un soleil estival).

Enfin, les deux modèles établiront un nouveau record d’autonomie pour un iPhone grâce à une capacité de batterie plus importante et une efficacité énergétique optimisée. Des rumeurs antérieures évoquaient une batterie dépassant 5 000 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max, un bond notable par rapport aux générations précédentes. Ces améliorations garantiront une utilisation prolongée sans compromis.

La gamme complète des iPhone 17 sera dévoilée lors de la keynote d’Apple du 9 septembre. Il y aura quatre modèles au total : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.