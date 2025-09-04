Apple officialisera les iPhone 17 le 9 septembre lors d’une keynote, mais quels seront les prix ? Faut-il s’attendre à une hausse ? De nouvelles informations voient le jour.

Des détails sur les prix des iPhone 17

Le cabinet d’études de marché TrendForce détaille les prix des différents iPhone 17 :

iPhone 17 standard :

128 Go : 799 $

256 Go : 899 $

512 Go : 1 099 $

iPhone 17 Air :

256 Go : 1 099 $

512 Go : 1 299 $

1 To : 1 499 $

iPhone 17 Pro :

256 Go : 1 199 $

512 Go : 1 399 $

1 To : 1 599 $

iPhone 17 Pro Max :

256 Go : 1 299 $

512 Go : 1 499 $

1 To : 1 699 $

Ainsi, le prix de base de l’iPhone 17 ne bougerait pas, à savoir 799 $. En revanche, les iPhone 17 Pro et Pro Max verraient leurs tarifs grimper de 50 ou 100 $ selon la capacité de stockage par rapport aux iPhone 16 Pro et Pro Max.

Il est toutefois important de noter que l’iPhone 17 Pro pourrait être celui avec la hausse la plus importante dans le lot. Pourquoi ? Parce qu’Apple débuterait avec 256 Go cette année contre 128 Go pour l’iPhone 16 Pro. Rien que pour ça, cela ajoute 100 $ à la facture. Mais en plus de ce point, Apple augmenterait le prix de 100 $, soit 200 $ au total pour l’iPhone 17 Pro de base. Certes, le stockage est doublé par rapport au modèle précédent, mais cela reste une hausse importante.

Naturellement, il faut s’attendre à ce que la hausse des prix soit une réalité dans le monde entier (ou du moins plusieurs pays). Il serait étonnant que la France et l’Europe de manière générale n’y aient pas le droit.

Malgré ces hausses de prix, TrendForce s’attend à ce que les ventes d’iPhone 17 soient en hausse de 3,5 % par rapport aux iPhone 16 l’an dernier.