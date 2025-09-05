À l’approche de la keynote d’Apple du 9 septembre, plusieurs fabricants de coques, dont Spigen, Dbrand, Nudient, Pitaka et d’autres sur Amazon, attisent la curiosité en dévoilant des modèles conçus pour les iPhone 17. Ces accessoires confirment des changements au niveau du design, comme l’ont déjà indiqué les rumeurs et autres fuites.

Les coques pour iPhone 17 sont là

Les coques destinées aux iPhone 17 Pro mettent en lumière un bloc photo traversant l’arrière de l’appareil. Cette disposition inclut des découpes pour trois capteurs de 48 mégapixels positionnés à gauche, avec le flash et le capteur LiDAR à droite. Ce choix marque un virage par rapport au traditionnel bloc photo des iPhone précédents, suggérant une volonté d’Apple d’optimiser l’espace ou de proposer des améliorations au niveau des photo. Ce design rappelle les Pixel de Google.

Les coques montrent également que l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro adopteront des écrans de 6,3 pouces, une taille en hausse pour le modèle standard (l’iPhone 16 a un écran de 6,1 pouces). Cette uniformité pourrait séduire ceux qui recherchent un écran un peu plus grand, mais elle risque de brouiller les lignes entre les modèles standard et Pro.

Un autre point fort concerne l’iPhone 17 Air, qui remplace le modèle Plus. Les coques conçues pour ce modèle dévoilent un design ultra-fin avec un capteur photo unique intégré dans une barre horizontale.

Des fuites fiables grâce à un système bien rodé

Pourquoi tant de certitude de la part des fabricants ? Ces derniers s’appuient sur un réseau d’informations bien établi au sein de la chaîne d’approvisionnement. Les caractéristiques, souvent obtenues via des employés dans les usines d’assemblage ou des partenaires d’Apple, permettent aux fabricants de lancer la production avant l’annonce officielle. Cette stratégie leur évite une course contre la montre coûteuse après le lancement. La cohérence des designs entre Spigen, Dbrand, Nudient, Pitaka et d’autres renforce la crédibilité de ces fuites. Sauf coup de théâtre improbable de la part d’Apple, ces coques reflètent fidèlement les caractéristiques finales des iPhone 17.