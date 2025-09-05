À l’approche du lancement de l’iPhone 17, les rumeurs autour des nouveaux modèles s’intensifient. Parmi elles, une information déjà dévoilée se confirme : Apple abandonnera le titane pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, optant pour un retour à l’aluminium. Ce changement répondrait à des enjeux de poids et de gestion thermique, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un retour à l’aluminium pour plus de légèreté

Proposé d’abord avec l’iPhone 15 Pro en 2023, le titane était présenté par Apple comme un matériau premium, alliant robustesse et élégance. Cependant, les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient revenir à un cadre en aluminium, un matériau plus léger et plus efficace pour dissiper la chaleur. Ce choix semble motivé par la nécessité de rivaliser avec l’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin et léger qui pourrait voler la vedette. En réduisant le poids des modèles Pro, Apple cherche à harmoniser l’expérience utilisateur à travers sa gamme.

De plus, l’iPhone 17 Pro Max intégrerait une batterie plus grande cette année. Avec un cadre en titane, le poids de l’appareil risquerait de devenir excessif. L’aluminium, plus léger, permettrait de compenser cet ajout tout en maintenant un confort d’utilisation optimal.

Une meilleure gestion thermique pour l’ère de l’IA

La dissipation thermique est un autre argument clé en faveur de l’aluminium. Les iPhone 15 Pro et, dans une moindre mesure, les iPhone 16 Pro ont parfois souffert de surchauffe dans certaines conditions, un problème qu’Apple a tenté d’atténuer avec des mises à jour. Avec l’arrivée d’Apple Intelligence et d’autres outils d’intelligence artificielle, qui sollicitent fortement les composants, une gestion thermique efficace devient essentielle. L’aluminium, connu pour ses propriétés de dissipation de chaleur supérieures au titane, représente une solution évidente.

Les rumeurs suggèrent également qu’Apple intégrera de nouveaux composants de gestion thermique dans les iPhone 17. En combinant ces changements avec un cadre en aluminium, Apple pourrait garantir des performances stables, même lors d’une utilisation intensive, comme le traitement d’applications d’IA ou de jeux gourmands en ressources.

La keynote d’Apple du 9 septembre sera l’occasion de découvrir les iPhone 17, les nouvelles Apple Watch et les AirPods Pro 3. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.