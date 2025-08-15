Deux informations voient le jour concernant l’iPhone 17 Pro qu’Apple annoncera le mois prochain. Il y a d’abord des détails sur le téléobjectif puis sur le design interne avec la batterie.

L’iPhone 17 Pro Max aurait le meilleur téléobjectif

Si l’on en croit le leaker Instant Digital sur Weibo, l’iPhone 17 Pro Max aura le droit à un meilleur téléobjectif, au point que ce sera, selon ses dires, le meilleur sur un smartphone.

De précédentes fuites ont fait état d’un téléobjectif de 48 mégapixels, aussi bien sur l’iPhone 17 Pro que sur l’iPhone 17 Pro Max. On retrouverait un zoom optique x8. En comparaison, l’iPhone 16 Pro a un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique x5.

Des images du design interne

L’autre information du jour vient du leaker coréen yeux1122 qui partage des images de ce qui est annoncé pour être le design interne de l’iPhone 17 Pro Max. Les images montrent que le smartphone sera visiblement équipé d’une batterie recouverte de métal, comme le laissaient entendre les précédentes rumeurs. Il y aurait deux types de batteries, dont une en forme de L pour les modèles qui auront encore le tiroir pour la carte SIM physique. Pour les iPhone sans la carte SIM physique, la batterie serait davantage rectangulaire.

En ce qui concerne la batterie recouverte de métal, cela doit aider à mieux dissiper la chaleur. Il se trouve qu’Apple utilise déjà ce système sur l’iPhone 16 Pro, mais les iPhone 16, 16 Plus et 16 Pro Max sont recouvertes d’un film noir.