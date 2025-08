Le leaker Majin Bu a partagé aujourd’hui des images présumées de la batterie de l’iPhone 17 Air, qui sera annoncé et commercialisé par Apple en septembre.

Une batterie compacte dans un design ultra-fin

La batterie de l’iPhone 17 Air, d’une capacité d’environ 2 900 mAh selon la fuite du jour, est conforme aux rumeurs précédentes situant sa capacité entre 2 800 et 3 000 mAh. Dotée d’une coque métallique, similaire à celle de l’iPhone 16 Pro, elle est conçue pour dissiper efficacement la chaleur dans un châssis ultra-fin de 5,5 mm de l’iPhone le plus fin jamais créé. Cette conception en forme de L et la finesse du téléphone limitent l’espace interne, expliquant cette capacité réduite.

Si la capacité de 2 900 mAh est exacte, l’iPhone 17 Air pourrait offrir l’autonomie la plus faible depuis les iPhone 13, bien que l’efficacité énergétique de la puce A19 et le nouveau mode « Alimentation adaptative » d’iOS 26 pourraient atténuer cet inconvénient.

Une autonomie décevante ?

Des tests internes d’Apple ont indiqué que seulement 60 à 70 % des utilisateurs pourront utiliser l’iPhone 17 Air une journée complète sans recharge, contre 80 à 90 % pour les autres modèles. Pour compenser, Apple prévoirait une coque-batterie en accessoire optionnel. De plus, la batterie utiliserait un adhésif amovible par courant basse tension (comme sur l’iPhone 16), facilitant son remplacement.

L’iPhone 17 Air, avec son écran OLED de 6,6 pouces, mise sur un design élégant et léger. Cependant, cette finesse pourrait décourager les utilisateurs intensifs, notamment pour la photo ou les jeux, malgré les optimisations logicielles comme le mode « Alimentation adaptative », qui ajuste dynamiquement la luminosité et les performances. Alors que l’iPhone 17 Air s’annonce comme une prouesse d’ingénierie, son autonomie reste un point faible potentiel, que les accessoires et iOS 26 devront compenser pour séduire les acheteurs lors de son lancement en septembre.