Apple propose une amélioration sympathique avec iOS 26 : la qualité de l’enregistrement vidéo de l’écran de l’iPhone ou de l’iPad s’améliore. C’est en place depuis le bêta 9, comme l’a remarqué 9to5Mac.

Des enregistrements en meilleure qualité

Disponible depuis iOS 11, la fonction d’enregistrement de l’écran offre une solution pratique pour capturer le contenu affiché. Jusqu’à présent, la définition était plafonnée à 1 920 pixels en hauteur ou en largeur, soit 884 × 1 920 pixels sur un iPhone 16 Pro Max, environ deux tiers de sa definition native. Cela peut entraîner des vidéos « floues » et compressées, loin de refléter la qualité des écrans modernes.

Avec la bêta 9 d’iOS 26 pour les développeurs et la bêta 6 pour les testeurs publics, Apple lève cette limitation. Les enregistrements passent désormais à la définition native de l’appareil, soit 1 320 × 2 868 sur un iPhone 16 Pro Max. Cette amélioration garantit des vidéos plus nettes, idéales pour les tutoriels, les démonstrations de jeux ou le partage de contenu. Étonnamment, l’impact sur la taille des fichiers reste modéré : un enregistrement de 12 secondes passe de 18,9 Mo sur la bêta 1 à 24,2 Mo sur la bêta 6, une augmentation raisonnable pour une telle hausse de qualité.

Au-delà de la définition, iOS 26 enrichit les outils de capture d’écran. Parmi les nouveautés, l’enregistrement en HDR offre des couleurs plus vives et un contraste accru, parfait pour les écrans OLED des iPhone récents. Les utilisateurs peuvent également désactiver les captures d’écran sur CarPlay, évitant ainsi les enregistrements accidentels. Enfin, la fonction « Recherche visuelle » s’étend aux captures et enregistrements, permettant d’identifier des objets ou du texte directement dans les vidéos ou images.

Une sortie imminente d’iOS 26

Apple proposera d’abord la releases candidate le 9 septembre, juste après la keynote où les iPhone 17 seront présentés. Cela concernera les développeurs et testeurs publics. Si tout va bien, alors Apple proposera exactement cette version (même numéro de build) au public. Mais s’il y a un problème majeur, une version corrective sera distribuée.