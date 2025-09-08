L’analyste Ming-Chi Kuo apporte de nouvelles précisions sur l’avenir des capteurs photo des iPhone. Alors qu’il annonçait initialement que Samsung fournirait un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels dès 2026 pour les iPhone 18, il a ajusté ses prévisions. Selon lui, cela n’arrivera qu’en 2027 avec les iPhone 19.

Samsung plutôt que Sony pour l’iPhone

Samsung, qui a récemment conclu un accord pour fournir des puces fabriquées au Texas pour les iPhone, se positionne comme un acteur clé dans l’évolution des capteurs photo d’Apple. Les capteurs en question utiliseront une architecture d’image empilée à trois couches, permettant une densité de pixels accrue et une meilleure performance en basse lumière. Cette technologie offre également une plage dynamique plus large et une consommation énergétique réduite, des atouts majeurs pour les amateurs de photographie.

Jusqu’à présent, Sony était le fournisseur exclusif des capteurs d’image pour les caméras des iPhone. L’entrée de Samsung dans ce domaine marquerait un tournant significatif, brisant le monopole de Sony et diversifiant les sources d’approvisionnement d’Apple.

Initialement, Kuo prévoyait que les capteurs de Samsung équiperaient les iPhone 18 dès 2026. Cependant, sa mise à jour récente repousse cette nouveauté à 2027, visant les iPhone 19. Ce décalage pourrait refléter des défis techniques ou des ajustements dans la stratégie d’Apple pour intégrer ces capteurs avancés.

L’accord entre Apple et Samsung, annoncé le mois dernier, ne se limite pas aux capteurs photo. Il inclut également la production de puces au Texas, renforçant la collaboration entre les deux groupes. Cette diversification des fournisseurs pourrait permettre à Apple de réduire sa dépendance envers Sony tout en intégrant des technologies de pointe.