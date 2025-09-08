C’est demain, le 9 septembre, qu’Apple tiendra sa keynote et annoncera notamment les iPhone 17. Mais peut-on aussi s’attendre à la présentation de l’iPad Pro M5 ?

L’éventuelle présentation de l’iPad Pro M5 pour demain

Les rumeurs et autres fuites ont déjà dévoilé ce qu’Apple annoncera demain :

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE

AirPods Pro 3

Et voilà maintenant que l’iPad Pro M5 pourrait aussi s’inviter à la fête. Sur X (ex-Twitter), un compte privé qui a souvent de bonnes informations a partagé des détails sur les nouvelles Apple Watch et l’iPad Pro M5. Le timing peut éventuellement laisser supposer qu’une annonce est imminente, surtout que le compte en question partage généralement des informations quelques jours avant les officialisations par Apple.

Un autre élément relevé par 9to5Mac est que le tout premier iPad Pro a été annoncé le 9 septembre 2015. Apple va-t-il profiter de sa keynote du 9 septembre 2025, soit 10 ans après, pour dévoiler sa nouvelle tablette ?

Bien qu’il y ait de petits indices, il faut surtout s’attendre à ce qu’Apple dévoile l’iPad Pro M5 à l’automne. Apple choisit généralement cette période pour annoncer de nouveaux Mac et iPad.

La keynote de demain pour les iPhone 17 et les autres produits pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via la rubrique Keynote.