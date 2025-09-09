Les fuites insistent sur le fait que les iPhone 17 en Europe seront uniquement eSIM, perdant ainsi le tiroir pour la carte SIM physique. Cette information se « confirme » un peu plus aujourd’hui, avec SFR qui met en avant l’eSIM.

La mise en avant de l’eSIM par SFR

SFR a publié un communiqué indiquant :

Alors que l’eSIM devient un nouveau standard, SFR propose cette technologie avec tous ses forfaits, et avec des modes d’activation fiables et fluides. Après avoir lancé l’eSIM dès 2019, SFR et RED by SFR ont contribué en 2024 à son déploiement en simplifiant davantage son activation et proposent désormais trois modes d’activation différents pour offrir la meilleure expérience client.

L’opérateur liste les trois éléments suivants :

QR code, solution standard sur le marché, disponible depuis 2019 : activation par simple scan d’un QR code disponible dans l’Espace Client SFR.

Notification : envoi direct et activation de l’eSIM grâce à une notification reçue directement sur le smartphone.

Transfert : conversion d’une SIM physique en eSIM depuis les réglages du smartphone, avec ou sans changement de terminal.

SFR ajoute que l’activation de l’eSIM est quasiment instantanée et sécurisée, que ce soit avec ses forfaits ou ceux de SFR RED. L’opérateur au logo rouge souligne également la possibilité d’avoir plusieurs eSIM dans son smartphone et met en avant la réduction de l’empreinte carbone, étant donné que la carte SIM physique n’est plus produite.

Une annonce juste avant l’iPhone 17

Le communiqué de SFR n’annonce aucune nouveauté particulière, c’est simplement pour rappeler l’existence de l’eSIM. Mais le fait que ce soit publié quelques heures avant la keynote d’Apple pour ses iPhone 17 ne devrait pas être anodin.

En France, Orange, SFR/SFR RED, Bouygues Telecom, Free Mobile et quelques MVNO (opérateurs virtuels) supportent l’eSIM. Donc les iPhone 17 uniquement compatibles eSIM ne devraient pas de poser de problème. Pour rappel, les iPhone sont déjà uniquement eSIM aux États-Unis, et ce depuis l’iPhone 14.