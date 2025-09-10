Apple fait savoir que les développeurs sont maintenant en mesure de soumettre leurs applications pour iOS 26 au niveau de l’App Store. C’est également valable pour iPadOS 26, macOS Tahoe, tvOS 26, visionOS 26 et watchOS 26.

Arrivée imminente des applications pour iOS 26

Le fait que les développeurs puissent maintenant soumettre leurs applications pour iOS 26 à l’App Store est logique. Apple a déjà dit que la version finale de la mise à jour pour iPhone et iPad sera disponible le 15 septembre. Il est donc important que les mises à jour soient soumises maintenant afin d’être validées rapidement. Cela permettra aux utilisateurs d’avoir des applications optimisées une fois qu’ils auront installé la mise à jour.

Il est bon de noter que les développeurs ne sont pas obligés de mettre à jour leurs applications. Toutes (ou du moins la très grande majorité) fonctionnent normalement sans intervention particulière. Mais iOS 26 propose une nouvelle interface Liquid Glass et plusieurs développeurs peuvent maintenant adapter leurs applications, alors qu’ils ne pouvaient pas le faire durant l’été (sauf sur TestFlight).

Aussi, iOS 26 offre des nouveautés, comme l’usage d’Apple Intelligence dans les applications tierces. D’ailleurs, Mozilla a déjà annoncé que son navigateur va être mis à jour pour résumer les pages Web grâce à l’IA d’Apple.

Dans la foulée, Apple dit que les applications et jeux soumis à l’App Store à partir d’avril 2026, que ce soit en tant que nouvelle application ou mise à jour, devront être compilés avec le SDK d’iOS 26 au minimum. Cela passe par Xcode 26.