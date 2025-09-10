Après l’annonce des iPhone 17 Pro et iPhone Air à la keynote, les premiers résultats de benchmarks de la puce A19 Pro ont émergé sur Geekbench. Ces données révèlent des améliorations au niveau des performances pour le processeur (CPU) et la partie graphique (GPU).

Une puissance du CPU en progression

Selon les résultats préliminaires, la puce A19 Pro offre une performance multi-cœur 9 % supérieure à celle de l’A18 Pro des iPhone 16 Pro, avec un score multi-cœur de 9 340. C’est une moyenne avec sept benchmarks déjà disponibles. En monocœur, le score atteint 3 714 en moyenne, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’A18 Pro. Comparée à l’A17 Pro des iPhone 15 Pro, l’A19 Pro affiche jusqu’à 20 % de gain en performance CPU, selon la page produit d’Apple, ce qui suggère que les 9 % d’amélioration annuelle mesurés par Geekbench sont cohérents.

Côté GPU, les progrès sont bien plus marqués. Dans les iPhone 17 Pro et Pro Max, le GPU à 6 cœurs de l’A19 Pro est jusqu’à 40 % plus rapide que celui de l’A18 Pro, selon les scores Metal de Geekbench. Dans l’iPhone Air, équipé d’un GPU réduit à 5 cœurs, les premiers tests montrent une amélioration d’environ 15 % par rapport au GPU 6 cœurs de l’A18 Pro. Apple attribue ces gains à une architecture GPU optimisée, intégrant des accélérateurs neuronaux dans chaque cœur, un cache plus large et davantage de mémoire par rapport à l’A18 Pro.

Un usage idéal pour le gaming et plus

Dans son communiqué pour l’iPhone 17 Pro, Apple souligne que l’A19 Pro, couplée à une chambre à vapeur conçue par ses soins, offre jusqu’à 40 % de performance soutenue en plus par rapport à l’A18 Pro. Cette amélioration est particulièrement adaptée aux jeux, à l’édition vidéo et à l’exécution de grands modèles de langage locaux pour l’intelligence artificielle. Apple revendique également que le CPU à 6 cœurs de l’A19 Pro est le plus rapide de tous les smartphones, renforçant l’efficacité pour les tâches exigeantes.