Apple a présenté cette semaine l’iPhone Air, un modèle qui se démarque de la gamme existante avec son épaisseur de seulement 5,6 mm. Conçu pour séduire autant par son style que par sa technologie, ce nouveau modèle impose un dilemme inédit aux consommateurs : opter pour la performance brute ou pour l’élégance.

Un design comme une déclaration de style

« C’est quelque chose dont nous rêvions depuis longtemps », confie Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple, auprès du Wall Street Journal. Son équipe a concrétisé une idée longtemps esquissée : créer un iPhone d’une finesse inédite. L’iPhone Air affiche ainsi une épaisseur réduite de 36 % par rapport au tout récent iPhone 17 Pro.

Tim Cook, le patron d’Apple, ne cache pas son enthousiasme. « On a presque l’impression qu’il va s’envoler quand on le tient », plaisante-t-il. Pour Alan Dye, vice-président chargé de l’interface utilisateur, ce nouveau modèle s’inscrit dans une trajectoire ambitieuse : celle du « morceau de verre unique » évoqué autrefois par Steve Jobs.

Cependant, cette finesse a un prix. L’iPhone Air ne rivalise pas avec les modèles Pro sur deux points cruciaux : l’autonomie et la qualité photo. Apple assume ce pari, privilégiant l’esthétique et le caractère iconique de l’objet à la recherche d’un équilibre entre design et puissance.

Un iPhone pensé comme un accessoire de mode

L’iPhone Air n’est pas seulement un smartphone : Apple le conçoit comme une extension de soi. Molly Anderson insiste sur cette idée : un téléphone n’est pas simplement un outil, mais aussi un objet que l’on porte. C’est dans cette logique qu’Apple propose de nouveaux accessoires assortis : coques brillantes et sangles portées en bandoulière.

Les designers affirment s’être inspirés des usages des plus jeunes, qui transforment déjà leur téléphone en accessoire de mode grâce à des sangles ou des coques personnalisées. Contrairement à la texture mate et robuste des modèles Pro, l’iPhone Air arbore une finition polie, presque miroir, destinée à accentuer sa finesse et à renforcer sa singularité. « Apporter ce type de brillance évoque une autre perception de ce qu’est le téléphone, de la manière dont les gens l’utilisent et dont ils le portent », explique Molly Anderson.

Et qu’en est-il du choix du patron d’Apple ? Tim Cook garde le suspense, admettant qu’il pourra alterner entre l’iPhone 17 Pro et l’iPhone Air selon son humeur. Il sourit en ajoutant qu’il optera pour le plus fin « quand il aura envie de flotter dans les airs ».