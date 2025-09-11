Le lancement de l’iPhone Air a créé un véritable engouement autour de son design ultrafin (5,6 mm d’épaisseur). Mais une question s’impose déjà parmi les utilisateurs : le smartphone est-il assez solide pour ne pas se plier ?

Apple joue la carte de la confiance

À la suite de la présentation de l’iPhone 17 et de l’iPhone Air, John Ternus, responsable de l’ingénierie matérielle, et Greg Joswiak, directeur marketing d’Apple, ont répondu à cette interrogation dans une interview accordée à Tom’s Guide.

« Les performances en matière de résistance aux chutes sont exceptionnelles. Elles dépassent nos propres critères internes de solidité face au pliage », a assuré John Ternus. Greg Joswiak a immédiatement ajouté que ces standards étaient « vraiment élevés ». Pour appuyer ses propos, le responsable n’a pas hésité à lancer un iPhone Air à un journaliste en déclarant : « Essayez de le plier. C’est pour moi ». Deux journalistes se sont exécutés sans ménagement… et le téléphone n’a pas cédé.

La tentative pour plier l’iPhone Air se trouve dans la vidéo ci-dessous à partir de 7 minutes et 28 secondes.

John Ternus a toutefois reconnu qu’« avec une pression suffisante, on peut le voir se fléchir légèrement », avant que Greg Joswiak ne précise : « Mais il reprend aussitôt sa forme. C’est tout l’enjeu »

Une solidité encore à éprouver sur la durée

Ce geste audacieux d’Apple vise à rassurer après les polémiques passées autour des iPhone qui se pliaient trop facilement (tout particulièrement l’iPhone 6 Plus avec la fameuse affaire du Bendgate). Le constructeur met en avant un châssis renforcé au titane pour garantir la robustesse du modèle le plus fin de sa gamme.

Reste que la véritable épreuve se jouera dans le temps. Qu’adviendra-t-il après des mois, voire des années, dans une poche arrière soumise aux pressions quotidiennes ? C’est seulement à l’usage que la durabilité réelle de l’iPhone Air pourra être jugée.