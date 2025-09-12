Lors d’un événement presse, BMW a clarifié sa position sur CarPlay Ultra, le système avancé d’Apple lancé plus tôt cette année. Stephan Durach, vice-président du développement de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur chez BMW, a exprimé un avis tranché sur la question, expliquant pourquoi la marque allemande refuse d’intégrer cette technologie dans ses véhicules.

Un manque d’enthousiasme pour CarPlay Ultra

Interrogé sur l’éventuelle adoption de CarPlay Ultra dans les nouveaux modèles BMW, Stephan Durach n’a pas mâché ses mots : « Si vous regardez ce que j’ai vu jusqu’à présent, ce n’est pas très excitant. » Il a souligné que BMW dispose d’écrans spécifiques et d’une configuration d’affichage unique, qu’il considère comme « bien plus performante » que ce qu’offre Apple. Selon lui, le système iDrive de BMW surpasse CarPlay Ultra en matière de capacités, mettant en avant la personnalisation et l’intégration native dans l’expérience de conduite de la marque.

BMW n’est pas le seul constructeur automobile à privilégier son propre système d’infodivertissement face à CarPlay Ultra. Bien que ce dernier permette d’étendre l’écosystème familier d’Apple dans la voiture (avec une intégration des applications, de la navigation et des fonctionnalités iOS), Stephan Durach semble convaincu que les conducteurs BMW n’en tireraient pas un bénéfice significatif. Il a même affirmé, en s’appuyant sur des données internes, que les utilisateurs de CarPlay ne l’utilisent pas autant qu’ils pourraient le penser, suggérant que les conducteurs privilégient l’interface native de BMW.

Il ne faut pas s’attendre à une arrivée chez BMW

Cette position ferme signifie que les propriétaires de BMW ne doivent pas s’attendre à voir CarPlay Ultra intégré dans les véhicules de la marque de sitôt. Cette décision pourrait diviser les clients, notamment ceux qui apprécient la continuité de l’écosystème Apple entre leurs appareils et leur voiture. Il serait intéressant de savoir si les propriétaires de BMW partagent l’opinion de responsable, qui minimise l’attrait de CarPlay Ultra.

En choisissant de s’appuyer sur iDrive, BMW mise sur une expérience sur mesure, mais au risque d’aliéner les utilisateurs fidèles à Apple.