Le nouveau réglage « Alimentation adaptative » d’iOS 26 se veut activé par défaut sur les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, ainsi que sur l’iPhone Air, comme le révèle Apple.

Les nouveaux iPhone profitent de l’alimentation adaptative

Cette option a fait son apparition avec l’une des bêtas d’iOS 26 et elle est naturellement disponible pour tous avec la version finale d’iOS 26, disponible depuis hier. Voici comment Apple la présente :

Lorsque l’utilisation de la batterie est plus élevée que d’habitude, l’iPhone peut prolonger l’autonomie de la batterie en ajustant les performances, par exemple en diminuant la luminosité de l’écran, en permettant à certaines activités de s’exécuter plus lentement ou en activant le mode économie d’énergie à 20 %.

Cette nouveauté est disponible sur les iPhone 15 Pro, iPhone 16 et iPhone 17/Air. Apple précise aujourd’hui dans une fiche assistance que les iPhone 17 et Air l’activent par défaut. Il est bien sûr possible de la désactiver si vous le souhaitez. Il faut pour cela se rendre dans Réglages > Batterie > Mode d’alimentation.

Un coup de pouce pour l’autonomie

Voici ce qu’Apple précise :

L’alimentation adaptative aide à prolonger l’autonomie de votre iPhone lorsque vous l’utilisez davantage. Elle fonctionne automatiquement en arrière-plan, vous n’avez donc pas à la gérer. La fonction Alimentation adaptative utilise l’intelligence intégrée à l’appareil pour prédire quand vous aurez besoin d’une autonomie supplémentaire en fonction de vos habitudes d’utilisation récentes, puis s’ajuste si nécessaire pour aider votre batterie à durer plus longtemps cette journée-là. La fonction Alimentation adaptative ne gère pas les performances lorsque vous utilisez des fonctionnalités qui nécessitent des performances maximales, comme lorsque vous utilisez l’appareil photo ou jouez à des jeux avec le mode Jeu activé.

Pourquoi est-ce uniquement disponible sur les iPhone 15 Pro, iPhone 16 et iPhone 17/Air, et non sur les anciens modèles ? La raison est simple : l’alimentation adaptative d’iOS 26 se repose sur Apple Intelligence pour fonctionner. L’IA nécessite justement un iPhone 15 Pro au minimum, qu’importe ses fonctionnalités.