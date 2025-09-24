Apple prépare le terrain pour permettre aux montres connectées de marques concurrentes d’accéder plus librement aux notifications de l’iPhone. Des indices découverts dans le code de la bêta d’iOS 26.1 suggèrent en effet qu’Apple fait le nécessaire pour cette ouverture, probablement sous la pression des régulateurs européens et américains.

Un meilleur support entre l’iPhone et les montres connectées

Des lignes de code présentes dans la bêta d’iOS 26.1, repérées par Macworld, décrivent une fonction baptisée « Notification Forwarding » (Transfert de notifications). Cette nouveauté semble spécifiquement conçue pour étendre les capacités des montres et bracelets connectés tiers lorsqu’ils sont utilisés avec un iPhone. Par ailleurs, le code mentionne un nouveau framework AccessoryExtension, destiné à faciliter l’appairage de ces appareils tiers avec l’écosystème Apple.

Le code source donne des indications précises sur le fonctionnement : « Choisissez quelles applications peuvent envoyer des notifications à votre accessoire. Les notifications peuvent être transférées vers un seul accessoire à la fois. Les notifications n’apparaîtront pas sur l’Apple Watch lorsque le transfert de notifications est activé ».

Pourquoi Apple opère-t-il ce changement ?

Cette initiative ne semble pas être un choix spontané d’Apple, mais plutôt une réponse directe à des pressions réglementaires intenses. D’une part, le Digital Markets Act (DMA) de la Commission européenne oblige Apple à garantir une meilleure interopérabilité, en donnant aux appareils tiers un accès aux fonctions jusqu’ici réservées à l’Apple Watch, comme l’affichage des notifications. La Commission européenne a d’ailleurs adopté des décisions en ce sens cette année.

D’autre part, aux États-Unis, le département de la Justice utilise cet argument dans son procès antitrust contre Apple, accusant l’entreprise de brider volontairement l’accès aux montres concurrentes en leur refusant des fonctions clés.

Rien ne garantit que cette ouverture sera mondiale. Il est en effet possible que cette fonction de transfert de notifications soit initialement disponible uniquement pour les utilisateurs européens. Une telle limitation géographique permettrait à Apple de se conformer aux exigences du DMA sans pour autant modifier sa stratégie commerciale dans le reste du monde. Il reste toutefois possible qu’Apple choisisse finalement de l’implémenter à l’échelle globale.