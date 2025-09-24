Apple propose aujourd’hui deux bandes-annonces, avec d’abord celle pour la saison 3 de la série Loot avec Maya Rudolph dans le rôle principal et celle de Knife Edge: Chasing Michelin Stars, une série culinaire produite par Gordon Ramsay.

Nouveau trailer pour la saison 3 de Loot

Dans Loot, Molly Wells (Maya Rudolph) se lance dans un voyage à la découverte d’elle-même après avoir obtenu une pension alimentaire de 87 milliards de dollars suite à son divorce avec John Novak (Adam Scott), son mari milliardaire et magnat de la technologie, avec qui elle était mariée depuis 20 ans. On la retrouve épanouie dans son rôle de directrice de son organisation philanthropique, la Fondation Wells. Molly a décroché le jet privé pour la saison 3, laissant les téléspectateurs sur leur faim après la fin de la saison 2, qui voyait Molly et son fidèle assistant Nicholas (Joel Kim Booster) monter à bord du jet privé avec pour ordre de l’emmener le plus loin possible après les réactions négatives de ses collègues milliardaires concernant son engagement philanthropique et son échange maladroit avec son collègue Arthur (Nat Faxon), avec qui elle entretient une relation ambiguë.

La nouvelle saison continuera à suivre les aventures du groupe de marginaux bien-aimés de la Fondation Wells, qui travaillent ensemble pour que Molly puisse tenir sa promesse de donner toute sa fortune.

La saison 3 de Loot débutera le 15 octobre sur Apple TV+. Cette saison comprendra 10 épisodes.

Bande-annonce pour la série culinaire d’Apple TV+

Vient ensuite Knife Edge: Chasing Michelin Stars. Explorant le monde de la haute gastronomie internationale avec un accès exclusif au Guide Michelin tout au long de l’année, la série culinaire suit le destin de chefs d’élite dans certains des restaurants les plus uniques et les plus célèbres du monde afin de déterminer s’ils vont gagner, conserver ou perdre cette précieuse étoile. Qu’il s’agisse de tenter d’obtenir sa première étoile, de travailler sans relâche pour garantir sa distinction ou de s’efforcer d’obtenir une deuxième ou une insaisissable troisième étoile, chaque chef est confronté à un défi profondément personnel.

Knife Edge: Chasing Michelin Stars fera ses débuts sur Apple TV+ le 10 octobre.