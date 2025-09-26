Comment utiliser un iPhone Air quand on est un client de La Poste Mobile alors que le smartphone d’Apple ne supporte que l’eSIM ? Et bien il va falloir patienter jusqu’à en septembre 2026.

L’eSIM chez La Poste Mobile en septembre 2026

La Poste Mobile a annoncé beaucoup de changements à la suite de son rachat par Bouygues Telecom. L’opérateur virtuel (MVNO) va proposer gratuitement la 5G sur ses forfaits, changer de réseau en passant de SFR à Bouygues Telecom, ajouter le support du RCS, les conférences à trois et les renvois d’appels. Tout cela sera en place dès le 29 septembre 2025 pour les nouveaux clients. Mais il faudra attendre 2026 pour les abonnés existants. Et encore, ce sera un déploiement progressif pour ces derniers. Il faudra réellement attendre 2027 pour que tout le monde fasse la bascule.

Une autre annonce a concerné le support de l’eSIM. En l’état, La Poste Mobile propose la carte SIM physique avec ses forfaits, ce qui permet notamment d’avoir une compatibilité avec les iPhone. Mais pour ceux qui ont un iPhone Air, ce n’est pas possible et ça restera tel quel jusqu’à l’année prochaine. En effet, le PDG de La Poste Mobile a indiqué à Frandroid que le support de l’eSIM ne se fera pas avant septembre 2026. Il y aura peut-être l’iPhone Air 2 d’ici là.

En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent l’eSIM avec leurs forfaits. Voici les opérateurs qui, à l’inverse, restent uniquement sur la carte SIM pour le moment :