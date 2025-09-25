Le RCS sur iPhone et Android est déjà disponible chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, et voilà maintenant qu’il va arriver chez La Poste Mobile.

Arrivée du RCS chez La Poste Mobile

L’opérateur virtuel a fait plusieurs annonces aujourd’hui pour son réseau. Les clients auront donc le droit au support du RCS, à savoir le successeur du SMS qui se rapproche d’iMessage dans l’idée. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas encore de support pour le chiffrement des conversations, contrairement à iMessage. Mais cela viendra plus tard.

Il y aura également les conférences à trois, les renvois d’appels, ainsi que la 5G gratuite sur les forfaits de La Poste Mobile.

D’abord disponible pour les nouveaux clients

Ce changement s’explique par le changement d’opérateur. Jusqu’à présent, La Poste Mobile utilisait le réseau de SFR. Mais Bouygues Telecom a depuis racheté l’opérateur virtuel (MVNO) et les nouveaux clients vont utiliser son réseau à partir du 29 septembre 2025.

Que se passe-t-il pour les clients existants ? Rien en l’état, la bascule de SFR à Bouygues Telecom ne se fera pas avant 2026 pour eux. Et cela signifie qu’ils devront également attendre l’année prochaine pour avoir le RCS, la 5G gratuite, les conférences à trois et les renvois d’appels.

Pour les plus impatients, il est clairement intéressant de basculer temporairement chez un autre opérateur en conservant son numéro de téléphone puis revenir chez La Poste Mobile pour être considéré comme un nouveau client et accéder aux nouveautés. Vous pouvez vous abonner chez les opérateurs suivants :

Une fois que votre forfait sera porté chez l’un des opérateurs, vous pourrez retourner chez La Poste Mobile en choisissant l’un des forfaits.