La plupart des opérateurs français proposent l’eSIM avec leurs forfaits et sont donc compatibles avec l’iPhone Air, ce dernier n’ayant pas de tiroir pour carte SIM physique. Ce n’est pas encore le cas de Free Pro, mais cela se fera d’ici la fin de l’année.

Free Pro se prépare à l’eSIM pour l’iPhone Air

Free Mobile propose déjà l’eSIM à ses clients, il est ainsi possible de l’avoir avec son iPhone Air. Mais pour ceux qui ont un forfait Free Pro, il faut pour l’instant se contenter d’une carte SIM physique. Celle-ci peut être utilisée dans les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, mais pas l’iPhone Air. Ce modèle est 100 % eSIM.

Un lecteur d’iGeneration a reçu un message du service client de Free Pro qui évoque justement l’arrivée pour les prochains mois :

Actuellement, la e-SIM n’est pas disponible pour les clients Free Pro. Nos équipes techniques sont mobilisées pour inclure la e-SIM dans nos offres. Je ne suis pas en mesure de vous annoncer une date. En revanche, celle-ci est prévue courant 2025.

Reste à savoir quand exactement en 2025. On peut imaginer que l’opérateur qui vise les clients professionnels va se dépêcher maintenant que l’iPhone Air est là et qu’il supporte uniquement l’eSIM.

D’autres opérateurs ne sont pas compatibles

Pour rappel, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent l’eSIM. Mais il y a quelques opérateurs virtuels (MVNO) qui ont uniquement la carte SIM physique, à savoir :

Cdiscount Mobile

La Poste Mobile

NRJ Mobile

Auchan Telecom

Syma Mobile

Source Mobile

À l’instar de Free Pro, on peut se demander s’ils vont se réveiller maintenant que l’iPhone Air est là. On peut d’ailleurs se douter qu’Apple va progressivement miser sur l’eSIM pour abandonner la carte SIM physique. Par exemple, on peut se douter que l’iPhone pliable de 2026 supportera uniquement l’eSIM.

Dans le cas de l’iPhone Air et des iPhone 17 dans les pays où ils sont exclusivement eSIM, Apple a profité du retrait du tiroir pour la carte SIM afin d’augmenter la batterie. Cela a naturellement un impact positif sur l’autonomie. En l’occurrence, il y a un gain de deux heures par rapport aux modèles avec le tiroir (comme c’est le cas en Europe).