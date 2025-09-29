La NFL et Apple viennent de confirmer que Bad Bunny, icône mondiale de la musique latine, sera la grande vedette du Halftime Show du Super Bowl LX. Le rendez-vous est fixé au 8 février 2026 au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie. Avec des hits planétaires et une présence scénique hors norme, l’artiste promet une prestation spectaculaire qui marquera l’histoire de l’événement (allez, c’est bien beau de se vanter mais il va falloir assurer maintenant…). Bad Bunny avait déjà été sacré Artiste de l’année par Apple Music en 2022, ce qui en quelque sorte consacrait son influence sur la scène musicale mondiale.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Apple Music, partenaire incontournable du Halftime Show

Pour rappel, depuis 2022, Apple Music sponsorise le show de mi-temps du Super Bowl, en offrant une visibilité unique aux artistes invités. Après les performances marquantes de Rihanna ou encore de Kendrick Lamar, c’est donc désormais Bad Bunny qui aura la lourde tâche de faire vibrer des millions de spectateurs aux États-Unis et dans le monde entier. L’événement sera diffusé en direct sur NBC outre-Atlantique, et la vidéo du show sera par la suite diffusé dans son intégralité sur YouTube et Apple Music. Tous les regards se tournent désormais vers la scène californienne, où Bad Bunny pourrait bien redéfinir une fois de plus les codes du show de mi-temps le plus célèbre de la planète.