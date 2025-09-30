Apple propose en ce moment une nouvelle offre qui permet d’avoir Apple Music gratuit pendant 3 mois. C’est à l’occasion de la sortie du nouvel album de Genshin Impact.

Comment avoir Apple Music gratuit pendant 3 mois

« Écoutez le nouvel album de Genshin Impact avec les commentaires exclusifs de l’équipe de doublage dans l’app Apple Music Classical — incluse dans votre abonnement Apple Music », indique l’offre.

Pour profiter des 3 mois gratuits, rendez-vous sur cette page. Cliquez sur « Activer l’offre dès maintenant ». Vous allez être redirigé vers Apple Music avec un code promotionnel. Il ne restera plus qu’à valider l’opération pour obtenir l’accès gratuit pendant un trimestre sur le service de streaming musical.

Il est bon de noter que certains d’entre vous auront 2 mois et non 3. La raison est que vous avez déjà profité d’une offre similaire dans le passé. Voici ce qu’indique Apple à ce sujet : « Trois mois gratuits pour les nouveaux abonnements uniquement. Les réabonnements éligibles bénéficient de 2 mois gratuits ».

Que se passe-t-il après les 3 mois ? Apple Music se renouvellera à 10,99 €, soit le prix mensuel habituel. Mais vous avez le contrôle et pouvez annuler l’opération. Ainsi, vous pouvez profiter de votre essai gratuit puis résilier pour éviter de payer.

L’offre est disponible jusqu’au 31 octobre 2025. Elle est limitée à quelques pays uniquement, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Chine. En réalité, la France semble être le seul pays francophone à en profiter.