Le shutdown du gouvernement américain, entré en vigueur le 1er octobre, a provoqué un effet collatéral inattendu, soit la suspension temporaire de la procédure antitrust intentée par le Department of Justice (DoJ) contre Apple. En effet, faute de financement fédéral, une partie des avocats du département ont été mis en congé forcé, entraînant une mise en pause du processus de “discovery” qui est la phase clé d’échange de preuves et de documents. Le tribunal du District du New Jersey a confirmé le gel des démarches, précisant que tous les délais et motions en cours étaient « administrativement suspendus » jusqu’à la reprise des activités du DoJ. Apple de son côté n’a évidemment pas contesté la demande de sursis formulée par le gouvernement américain.

Un sursis stratégique pour Apple

Cette interruption offre donc à la firme de Cupertino un répit précieux dans un dossier particulièrement sensible : le DoJ accuse la firme de Cupertino de pratiques anticoncurrentielles via son écosystème mobile, notamment autour de l’App Store et de la gestion des paiements tiers. Si cette pause ne constitue pas une annulation du procès, elle suspend momentanément toute obligation pour Apple de se conformer aux demandes judiciaires en cours. L’incertitude demeure quant à la durée de ce gel de la procédure . Les shutdowns fédéraux peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines selon les négociations budgétaires du Congrès. En attendant, Apple bénéficie d’un temps de manœuvre bienvenu dans un contexte où la marque à la pomme prépare encore plusieurs annonces majeures pour la fin d’année.