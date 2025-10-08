Apple a opéré à des modifications au niveau de ses Apple Store et des chargeurs MagSafe pour éviter que les iPhone 17 continuent de se rayer. Cela passe désormais par un anneau en silicone autour des chargeurs MagSafe, comme l’indique Consomac.

Un changement pour éviter le problème « Scratchgate » sur les iPhone 17

Dès le jour de sortie des iPhone 17, de nombreux clients ont constaté que les nouveaux téléphones d’Apple étaient rayés ou avaient des marques importantes à l’arrière. Apple avait réagi en expliquant que ces marques ne sont pas des rayures permanentes. L’entreprise assurait qu’il s’agissait d’un simple transfert de matière provenant de supports MagSafe usés dans certaines boutiques. La firme précisait que ces traces pouvaient être enlevées par un simple nettoyage. Par ailleurs, Apple avait confirmé travailler au remplacement de ces supports et avait noté que d’autres appareils en exposition, y compris des iPhone 16, présentaient le même phénomène.

Les changements ont donc maintenant eu lieu au niveau des chargeurs MagSafe avec un anneau en silicone. Il faudrait voir désormais si cela aura bel et bien un impact positif sur les iPhone 17 et évitera les futures rayures ou marques.

Il n’y a pas encore d’informations sur le fait que le changement des supports MagSafe concerne uniquement quelques Apple Store ou la totalité.