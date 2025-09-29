Face aux observations de clients concernant des rayures sur les iPhone 17 Pro d’exposition, Apple a mis en place une double stratégie. L’entreprise cherche à la fois à nettoyer les appareils déjà concernés en Apple Store et à prévenir de futurs dommages, tout en assurant qu’il ne s’agit pas de véritables rayures.

Pas des rayures, mais un « transfert de matière »

Peu après le lancement des iPhone 17, des clients ont rapidement remarqué des rayures et des marques sur le dos des modèles de démonstration dans les Apple Store. Face à ces inquiétudes, Apple a communiqué sa propre analyse : le problème ne viendrait pas des téléphones, mais des présentoirs MagSafe.

Selon l’entreprise, l’anneau métallique de ces supports s’use avec le temps. En manipulant les téléphones, les clients provoquent un frottement qui entraîne un « transfert de matière » du support vers le dos de l’iPhone. Apple insiste sur le fait que ces marques ne sont pas des rayures permanentes et qu’elles peuvent être enlevées avec un nettoyage approprié.

Problème similaire avec l’iPhone Air

Nettoyer et protéger : la double réponse d’Apple

Pour résoudre ce problème, Apple a déployé une solution en deux temps. D’une part, pour traiter les appareils déjà marqués, la direction a envoyé de nouvelles instructions à ses employés. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ils doivent désormais nettoyer plus régulièrement le dos des appareils en utilisant un mélange de leur solution habituelle et d’une substance saline.

D’autre part, pour éviter que le problème ne se reproduise, une mesure préventive est en cours de déploiement. Dans certains Apple Store, comme celui de Ginza au Japon, des anneaux en silicone ont été installés autour des présentoirs MagSafe. Ces protections créent une barrière douce qui empêche le contact direct entre le métal du support et le verre de l’iPhone. Cette solution ne corrige cependant pas les marques sur les modèles déjà concernés.