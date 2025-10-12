Apple n’a pas encore officialisé l’iPad Pro M5, mais l’opérateur américain AT&T le mentionne déjà sur son site. Cela confirme un peu plus les rumeurs selon lesquelles la présentation de la nouvelle tablette est imminente.

AT&T mentionne l’iPad Pro M5

Cette page du site d’AT&T a pour titre dans son code HTML : « Achetez des tablettes iPad d’Apple : iPad Pro M5 bientôt disponible en précommande ». On peut également lire : « Achetez des iPad d’Apple, y compris le nouvel iPad Pro M5, et bénéficiez des meilleurs prix et offres chez AT&T. Comparez les caractéristiques techniques, les prix, les couleurs et plus encore ».

Le titre et la description de la page mentionnent donc la prochaine tablette d’Apple. Cependant, la page n’affiche pas l’iPad Pro M5. Il n’est donc pas possible pour le moment d’avoir d’autres détails.

Si l’on en croit les rumeurs, la présentation du nouvel iPad Pro se fera ce mois-ci. En réalité, une récente fuite a suggéré qu’Apple annoncera plusieurs produits à partir de demain avec des communiqués de presse et non une keynote.

C’est aussi l’occasion de rappeler que la tablette a connu une grosse fuite à la fin septembre. Un YouTubeur russe, qui avait déjà fait fuiter le MacBook Pro M4 l’an dernier, a réussi à obtenir un exemplaire et a même proposé un déballage. Il a également fait des tests de benchmarks, montrant les gains en performances. Tout cela est à retrouver sur cet article dédié.

La nouvelle tablette ne change pas de design par rapport au modèle M4. La principale nouveauté est la puce M5 et 12 Go de RAM (contre 8 Go pour la génération précédente).