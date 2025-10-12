Les AirPods Pro 3, lancés en septembre, ont conservé la puce H2 d’Apple datant de 2022, privilégiant des améliorations matérielles comme une meilleure batterie et de nouveaux embouts. Maintenant, Apple travaille sur l’avenir de sa gamme d’écouteurs avec une nouvelle puce H3 et l’intégration de capteurs de santé supplémentaires.

La puce H3 en développement pour réduire la latence

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple développe actuellement une puce H3 destinée aux prochaines générations d’AirPods. Elle viserait à réduire encore davantage la latence tout en améliorant la qualité audio globale au niveau des écouteurs. Aucun calendrier précis n’a été communiqué.

Les AirPods Pro 3 ont privilégié des améliorations matérielles plutôt que de profiter d’une nouvelle puce, laissant place à une évolution logique dans les mois à venir.

De nouveaux AirPods Pro 3 et AirPods 5 en approche

Apple prévoit de lancer une variante des AirPods Pro 3 équipée de caméras infrarouges dans le courant 2026. Ces capteurs nécessiteront vraisemblablement une puissance de traitement supplémentaire pour gérer les nouvelles fonctionnalités associées, ce qui pourrait justifier l’arrivée de la puce H3 avec ce modèle spécifique.

Reste à savoir si Apple proposera effectivement deux versions distinctes des AirPods Pro 3 avec des puces différentes, une configuration inhabituelle pour le fabricant, mais l’évolution technique pourrait le justifier.

Parallèlement aux écouteurs Pro, Apple travaille sur les AirPods 5, successeurs des AirPods 4 sortis en 2024. Cette nouvelle génération ne bénéficiera pas du moniteur de fréquence cardiaque intégré aux AirPods Pro 3, permettant ainsi une différenciation entre les gammes.

En revanche, Apple envisage d’enrichir progressivement ses écouteurs avec des capteurs de santé additionnels, notamment un lecteur de température. Il n’est pas encore confirmé si cette fonctionnalité sera présente dès le lancement des AirPods 5, dont la mise à niveau devrait rester relativement modeste. Ces écouteurs pourraient toutefois profiter de la nouvelle puce H3, offrant ainsi une base technique solide pour les futures fonctionnalités.