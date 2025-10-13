Apple a déjà proposé iOS 26.0.1 sur iPhone et iPadOS 26.0.1 sur iPad, et il semblerait maintenant qu’une révision de cette mise à jour sera bientôt disponible.

Une révision d’iOS 26.0.1 pour bientôt

Apple a proposé iOS 26.0.1 le 29 septembre et cette version a pour numéro de build 23A355. Mais un compte privé sur X (ex-Twitter), qui a toujours de bonnes informations en avance sur les mises à jour à venir d’Apple, rapporte qu’une nouvelle mise à jour est en approche. Elle a pour numéro de build 23A357.

Il est déjà arrivé qu’Apple propose des révisions de ses mises à jour dans le passé. Dans le cas présent, il est difficile de savoir quelle sera la raison. Une hypothèse peut exister : le numéro de build 23A357 concernera iPadOS 26.0.1 qui sera disponible pour l’iPad Pro M5. Les rumeurs insistent sur le fait que la sortie de la tablette est imminente. D’ailleurs, il se murmure qu’Apple présentera trois produits cette semaine : iPad Pro M5, Apple Vision Pro M5 et MacBook Pro M5. Ce sera par le biais de communiqués de presse et non d’une keynote.

Pour rappel, les notes d’iOS 26.0.1 ont été les suivantes :