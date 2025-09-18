Apple vient de proposer au téléchargement une révision d’iOS 26, avec comme numéro de build 23A345, et cela concerne les iPhone 17. Elle arrive quelques jours après la version finale d’iOS 26 pour l’ensemble des appareils.

Une mise à jour pour les iPhone 17

La nouvelle build d’iOS 26 pour les iPhone 17 est 23A345, là où celle proposée il y a quelques jours aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad était 23A341. Il n’y a pas encore d’informations sur les éventuels changements, mais on peut imaginer qu’il s’agit de correctifs spécifiques aux nouveaux smartphones.

Pour la petite information, les iPhone 17 ont la build 23A340 installée par défaut et non la version 23A341 que le public dispose. 23A340 correspond à la release candidate. Il faudra donc mettre à jour au premier allumage des smartphones.

En l’état, la nouvelle version d’iOS 26 est disponible pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Voici les liens de téléchargements directs depuis les serveurs d’Apple pour une installation sur ordinateur via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows) :

Il n’y a pas encore de mise à jour pour l’iPhone 17 et l’iPhone Air. Mais peut-être que cela viendra d’ici les prochaines heures. Apple ne dit rien à ce sujet dans l’immédiat.

Pour rappel, les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air seront disponibles dès demain à l’achat. Apple et les revendeurs ont expédié les commandes aujourd’hui.