Apple accélère ses investissements dans les énergies renouvelables à travers l’Europe avec une série de nouveaux projets solaires et éoliens. En débloquant plus de 600 millions de dollars, la firme va ajouter 650 mégawatts de capacité en Grèce, Italie, Lettonie, Pologne et Roumanie. L’objectif est de compenser d’ici 2030 l’intégralité de l’électricité utilisée par ses clients pour recharger leurs appareils.

Cibler les émissions liées à l’utilisation des produits

Cette initiative s’attaque à une part significative de l’empreinte carbone d’Apple. En 2024, l’énergie nécessaire pour alimenter et charger les appareils des utilisateurs représentait environ 29 % de ses émissions totales de gaz à effet de serre. Pour y remédier, la stratégie d’Apple consiste à injecter de l’énergie propre directement sur les réseaux électriques utilisés par ses clients, en se concentrant en priorité sur les régions où l’électricité est encore fortement carbonée.

« D’ici 2030, nous voulons que nos utilisateurs sachent que toute l’énergie nécessaire pour charger leur iPhone ou alimenter leur Mac est compensée par de l’électricité propre », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement. Ces nouveaux projets s’inscrivent dans l’ambitieux objectif d’Apple d’atteindre une neutralité carbone totale d’ici 2030.

Un déploiement concret en Europe

Au total, les nouveaux projets et ceux récemment mis en service ajouteront près de 3 000 gigawattheures d’énergie renouvelable chaque année sur le réseau européen d’ici 2030. Le déploiement comprend :

Un portefeuille de projets de 129 MW en Italie et un parc solaire de 110 MW en Grèce.

Un parc éolien de 99 MW en Roumanie.

Un parc solaire de 40 MW en Pologne, l’un des réseaux les plus carbonés d’Europe.

Un des premiers grands contrats d’achat d’électricité en Lettonie pour un parc solaire de 110 MW.

Un parc solaire de 131 MW déjà opérationnel à Ségovie, en Espagne.

Cette expansion s’ajoute aux efforts déjà consentis par le fabricant d’iPhone. Apple et ses partenaires soutiennent déjà plus de 19 gigawatts de capacité renouvelable qui est destinée à alimenter ses propres opérations et sa chaîne d’approvisionnement mondiale.