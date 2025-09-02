Apple veut remplacer la documentation en papier obligatoire fournie avec ses produits par des versions numériques, selon un document publié le 31 août 2025 sur le site officiel de l’Union européenne. Cette proposition s’inscrit dans une réponse à une consultation publique sur des mesures envisagées d’ici 2030, abordant divers sujets comme la confidentialité, la sécurité de l’App Store ou les restrictions parentales.

De la documentation en papier souvent ignorée

Apple souligne que les livrets inclus dans les boîtes de ses produits, comme les iPhone ou iPad, passent généralement inaperçus. Ces documents, traduits en plusieurs langues, contiennent des informations réglementaires, telles que la puissance d’émission des fréquences ou les spécifications des chargeurs. Bien que nécessaires pour respecter les règles européennes, ils sont rarement lus par les utilisateurs, qui se concentrent davantage sur leur nouvel appareil.

Passer à une documentation numérique offrirait de nombreux bénéfices, selon Apple. Les contenus pourraient être mis à jour facilement, traduits dans davantage de langues et rendus plus accessibles, notamment pour les personnes malvoyantes grâce à des options comme la recherche textuelle ou la synthèse vocale.

De plus, ces informations resteraient disponibles tout au long de la vie de l’appareil, contrairement aux livrets papier souvent jetés. Apple y voit aussi une simplification logistique, avec moins d’éléments à inclure dans les emballages destinés au marché européen, réduisant ainsi les coûts et l’impact environnemental.

Un contexte réglementaire en évolution

Cette proposition intervient alors que l’Union européenne impose depuis peu l’affichage d’étiquettes énergie sur certains produits, comme les iPhone et iPad, une obligation appliquée à tous les fabricants et revendeurs. Apple, qui critique déjà cette exigence, pourrait proposer des alternatives, comme afficher ces étiquettes directement sur les écrans des appareils en magasin qui sont de toute façon allumés en permanence.

En attendant la réponse de l’UE à sa demande de numérisation des guides, l’entreprise continue de plaider pour des solutions plus pratiques et écologiques.