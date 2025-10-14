Le HomePod 2 vient de passer le cap symbolique des 1 000 jours depuis son annonce, et pourtant, aucune rumeur ne laisse présager un remplaçant. Cette stagnation pourrait indiquer que l’avenir des enceintes connectées d’Apple se dessine sur un tout autre chemin, avec des appareils hybrides et plus ambitieux.

Il y a 1 000 jours, Apple présentait le HomePod 2

Le HomePod 2 a été lancé par simple communiqué de presse le 18 janvier 2023. Il a succédé au premier modèle sorti en 2018, dont la production fut arrêtée en mars 2021 en raison de ventes décevantes, malgré une qualité sonore saluée. Apple s’était alors recentré sur le HomePod mini qui connaît un meilleur succès.

Le modèle de deuxième génération, bien que visuellement presque identique, apportait des améliorations comme la puce S7 et un capteur de température, mais faisait aussi des compromis avec deux micros et tweeters en moins. Cet historique montre que la gamme du HomePod a toujours été en mouvement et l’absence actuelle de rumeurs pour un successeur direct pourrait simplement annoncer le prochain virage stratégique de la firme.

Un hub intelligent et un nouveau HomePod mini à l’horizon

Alors qu’un HomePod de troisième génération ne semble pas être dans les cartons, deux autres produits agitent les rumeurs. Le premier serait un tout nouveau hub pour la maison connectée, décrit comme un HomePod doté d’un écran de 7 pouces, semblable à un iPad, et équipé d’une puce A18. Cette orientation vers un appareil visuel marquerait une rupture nette avec l’enceinte audio traditionnelle.

En parallèle, un nouveau HomePod mini serait également en préparation. Il embarquerait une puce de nouvelle génération (S-series) ainsi que la nouvelle puce N1 d’Apple pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Ces développements suggèrent qu’Apple, loin de délaisser le marché, prépare une véritable offensive sur la maison connectée, même si cela passe par la mise en pause de son modèle phare.