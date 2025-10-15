Apple s’apprête à enrichir son écosystème avec plusieurs appareils dédiés à la maison connectée. Un hub domestique et une caméra de surveillance sont attendus pour 2026, suivis par un robot de table en 2027. Ces projets révèlent une nouvelle direction, accompagnée de changements stratégiques majeurs dans sa chaîne de production.

Un hub domestique au cœur du nouvel écosystème d’Apple

Le produit central de cette nouvelle gamme sera un hub domestique doté d’un écran de 7 pouces, semblable à un iPad, comme le rapporte Bloomberg. Il permettra de contrôler les appareils connectés de la maison et d’exécuter des applications. Apple développe deux versions : l’une conçue pour être fixée au mur et une autre, un modèle de table, dont la base avec haut-parleur rappellerait une version à écran du HomePod mini.

De plus, ces deux modèles intégreront une caméra FaceTime pour les appels vidéo ainsi que des capteurs capables de reconnaître l’utilisateur. Cette technologie permettra de différencier les membres du foyer et d’adapter les applications et fonctionnalités disponibles. Côté prix, le hub pourrait être commercialisé autour de 350 $, soit 50 $ de plus que le HomePod grand format. Toutefois, les équipes opérationnelles d’Apple étudieraient des moyens de réduire ce coût avant son lancement.

Un report à cause de Siri et production au Vietnam

Initialement, le lancement de ce hub domestique était prévu pour mars 2025, le produit étant techniquement finalisé depuis l’année dernière. Cependant, Apple a dû le repousser car une version plus avancée de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle n’était pas prête. La nouvelle architecture de Siri devrait être opérationnelle au printemps 2026, ce qui permettra enfin de commercialiser celui qui se fait appeler officieusement « HomePad ».

Ce projet s’accompagne d’un changement notable dans la stratégie industrielle d’Apple. La fabrication de ces nouveaux appareils se fera au Vietnam, dans le but de réduire la dépendance de l’entreprise vis-à-vis de la Chine. C’est une rupture avec la pratique habituelle d’Apple qui consiste à lancer la production de ses nouvelles catégories de produits en Chine. Pour cela, la marque collaborera avec BYD, une société chinoise qui assurera l’assemblage, les tests et l’emballage.

Cet écosystème sera complété par une caméra de surveillance intérieure, prévue pour fin 2026, puis par un robot de table en 2027. Ce dernier, équipé d’un écran de 9 pouces et d’un bras motorisé, coûtera plusieurs centaines de dollars. L’expansion de la production au Vietnam n’est pas nouvelle, puisque certains modèles d’iPad, d’AirPods, d’Apple Watch et de Mac y sont déjà assemblés.