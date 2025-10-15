Apple a annoncé aujourd’hui l’iPad Pro M5, mais tous les modèles n’ont pas la même quantité de RAM ou le nombre de cœurs en ce qui concerne le processeur (CPU).

Des différences pour la RAM et les coeurs

Voici le détail pour chaque modèle d’iPad Pro M5 :

256 Go de stockage : 12 Go de RAM, puce M5 avec 9 cœurs pour le processeur (CPU) et 10 cœurs pour la partie graphique (GPU)

512 Go de stockage : 12 Go de RAM, puce M5 avec 9 cœurs pour le processeur (CPU) et 10 cœurs pour la partie graphique (GPU)

1 To de stockage : 16 Go de RAM, puce M5 avec 10 cœurs pour le processeur (CPU) et 10 cœurs pour la partie graphique (GPU)

2 To de stockage : 16 Go de RAM, puce M5 avec 10 cœurs pour le processeur (CPU) et 10 cœurs pour la partie graphique (GPU)

Vous l’avez donc compris, il est nécessaire de prendre 1 ou 2 To de stockage pour avoir le droit à davantage de RAM et un cœur supplémentaire pour le processeur. Ce sera pratique pour ceux qui ont besoin d’un peu plus de puissance, notamment pour les tâches d’intelligence artificielle. En effet, Apple met en avant sa puce M5 pour l’IA.

En parlant de différence, Apple dit que le modèle avec le verre nano-texturé est uniquement disponible en option pour les iPad Pro M5 de 1 ou 2 To. Ceux qui prennent les variantes de 256 ou 512 Go devront se contenter du verre standard. Selon Apple, le verre d’écran nano-texturé « est l’option idéale pour les workflows de haut vol nécessitant une gestion de la couleur ou pour visualiser l’écran dans les conditions d’éclairage les plus exigeantes ».

L’iPad Pro M5 est disponible aujourd’hui en précommande à partir de 1 119 €, la commercialisation se fera le 22 octobre.