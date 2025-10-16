L’application Apple Vision Pro existe déjà sur iPhone et elle sera bientôt disponible sur iPad. Ce sera en place avec la sortie d’iPadOS 26.1.

Bientôt l’application Apple Vision Pro sur iPad

Apple a glissé l’information dans son communiqué de presse annonçant le Vision Pro M5, indiquant :

Avec iPadOS 26.1, disponible plus tard cet automne, l’app Apple Vision Pro débarque sur l’iPad, et offre aux utilisateurs une excellente façon de découvrir de nouveaux contenus, de mettre en file d’attente des apps et des jeux à télécharger, de chercher des astuces et d’accéder rapidement à des informations sur leur Vision Pro.

L’application Apple Vision Pro sur iPhone déjà de faire ce qu’Apple indique dans son communiqué. Aussi, la page de découverte comporte des recommandations personnalisées présentant les nouvelles expériences disponibles sur l’Apple Vision Pro. Vous profitez d’un aperçu des applications et des jeux les plus populaires de l’App Store ; de plus de 200 films en 3D, de titres Apple Immersive et d’un vaste choix de contenus vidéos sur l’application Apple TV ; ainsi que de photos spatiales, de vidéos spatiales et de photos panoramiques dans l’application Galerie spatiale.

Apple a automatiquement installé l’application Vision Pro sur iPhone avec iOS 18.4. Ce sera la même chose du côté de l’iPad une fois que vous aurez installé iPadOS 26.1.

Apple n’a pas encore partagé une date de sortie précise pour iOS 26.1 sur iPhone et iPadOS 26.1 sur iPad. Mais si l’on se base sur les années précédentes et les mises à jour x.1, alors ce sera pour la fin octobre, voire début novembre.