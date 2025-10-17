L’accord d’Apple pour diffuser la Formule 1 aux États-Unis est également une victoire pour Netflix et sa populaire série documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin. C’est en tout cas ce qu’estime Eddy Cue, vice-président des services chez Apple.

Apple et Netflix sont gagnants-gagnants pour la Formule 1

Selon des informations parues en début d’année, Netflix avait également envisagé de faire une offre obtenir les droits de diffusion de la F1 en streaming, le groupe réalisant d’importants investissements pour développer du contenu sportif en direct.

« Netflix est largement disponible sur toutes nos plateformes et c’est un excellent partenaire pour Apple. Nous apprécions beaucoup le fait qu’ils produisent Drive to Survive », a déclaré Eddy Cue à des journalistes lors du Grand Prix des États-Unis. « Je pense que nous leur apporterons davantage de téléspectateurs et qu’ils nous en apporteront davantage. C’est une situation gagnant-gagnant pour nous deux ».

Netflix est actuellement en train de tourner la huitième saison de Formula 1 : Drive to Survive, qui devrait sortir au début de l’année prochaine. Selon les informations de Reuters, des discussions ont été entamées sur la poursuite de la série au-delà de la huitième saison.

La F1 en streaming par Apple, mais seulement aux États-Unis

En ce qui concerne Apple, les droits de diffusion de Formule 1 seront une réalité dès 2026, avec une diffusion pendant cinq ans. Apple va payer 140 millions de dollars par an, soit 700 millions de dollars au total. Cela représente une hausse de 56 % par rapport aux 90 millions de dollars versés jusqu’à présent par ESPN.

Qu’en est-il de la France ? Rien ne change, Canal+ reste le diffuseur officiel de la F1. L’accord d’Apple concerne uniquement les États-Unis. À voir l’avenir si la situation évoluera. Après tout, Eddy Cue a déclaré cette semaine qu’Apple cherche à obtenir des droits sportifs à l’échelle mondiale quand c’est possible.

C’est aussi l’occasion de rappeler que F1 le film, un film produit par Apple a été un succès avec 629 millions de dollars au box-office. Une suite serait en préparation, bien qu’Apple ne dise rien publiquement à ce sujet.