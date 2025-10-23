OpenAI met la main sur Software Applications Incorporated et son application Sky, dopée à l’intelligence artificielle, disponible sur Mac. Un coup stratégique qui ramène chez OpenAI l’équipe à l’origine de Workflow, rachetée par Apple pour ensuite proposer l’application Raccourcis sur iPhone et les autres appareils.

D’indépendants à Apple puis à OpenAI

L’ironie de cette acquisition n’échappera à personne. Les développeurs qui avaient rejoint Apple lors du rachat de Workflow se dirigent désormais chez OpenAI après avoir fondé Software Applications Incorporated. Cette nouvelle structure venait tout juste de dévoiler Sky, une application sur macOS exploitant l’IA moderne pour améliorer l’automatisation. Le logiciel propose des fonctionnalités qu’Apple n’a pas encore réussi à égaler sur sa propre plateforme.

Le timing de cette opération interpelle. Apple peine à livrer sa version repensée de Siri intégrant l’intelligence artificielle, présentée en juin 2024 mais repoussée au printemps 2026 minimum. Sky comble précisément ce vide technologique en offrant une interface conversationnelle capable d’analyser le contenu affiché à l’écran et d’interagir avec les applications natives. Que l’utilisateur rédige, planifie, programme ou gère son agenda, l’outil comprend le contexte et exécute des actions pertinentes.

OpenAI justifie ce rachat par une vision claire : les progrès de l’IA nécessitent des interfaces qui saisissent le contexte, s’adaptent aux intentions et fonctionnent sans friction. L’intégration profonde de Sky avec macOS viendra enrichir ChatGPT, tandis que l’équipe complète rejoint les effectifs d’OpenAI. Cette acquisition s’inscrit dans une offensive plus large : OpenAI a également lancé cette semaine ChatGPT Atlas, son premier navigateur Web avec de l’IA IA disponible sur macOS au lancement. Le déploiement sur Windows, iOS et Android se fera d’ici les prochaines semaines.